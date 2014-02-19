Минобороны показало уничтожение украинской гаубицы L119 в ЛНР

Удары нанесли с помощью артиллерийских орудий и FPV-дронов

Минобороны показало видео уничтожения украинской гаубицы L119 в ЛНР в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские войска уничтожили вооруженную технику противника. Боевые действия велись в населенном пункте Новолюбовка. Удары по позициям ВСУ нанесли с помощью артиллерийских орудий и FPV-дронов. В результате были уничтожены гаубица L119 и миномет "Поднос".

Ранее Минобороны показало удары Су-34 по технике и живой силе ВСУ в Курской области.

Видео: Минобороны России