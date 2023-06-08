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Минобороны показало удары вертолетов Ка-52 по позициям ВСУ

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В результатет выполненных действий были уничтожены четыре боевые бронированные машины противника.

Минобороны показало видео боевой работы вертолетов Ка-52 в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах экипажи вертолетов наносят удары по позициям украаинских войск на Южно-Донецком направлении. В результатет выполненных действий были уничтожены четыре боевые бронированные машины противника. Попадание было зафиксировано видеоконтролем.

Ранее в Минобороны сообщили, что украинские войска пытались прорвать оборону в районе Артемовска.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, вертолеты, ка-52, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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