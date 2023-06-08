Минобороны показало удары вертолетов Ка-52 по позициям ВСУ

В результатет выполненных действий были уничтожены четыре боевые бронированные машины противника.

Минобороны показало видео боевой работы вертолетов Ка-52 в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах экипажи вертолетов наносят удары по позициям украаинских войск на Южно-Донецком направлении. В результатет выполненных действий были уничтожены четыре боевые бронированные машины противника. Попадание было зафиксировано видеоконтролем.

Ранее в Минобороны сообщили, что украинские войска пытались прорвать оборону в районе Артемовска.

Видео: Минобороны России