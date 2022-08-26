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Минобороны показало работу "Градов" во время спецоперации

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Артиллерия уничтожила склад с боеприпасами и две боевые машины ВСУ.

Российское министерство по обороне показало работу расчетом реактивных систем залпового огня "Град", находящихся на службе в Западном военном округе, во время специальной военной операции. Известно, что установки выполняют огневые задачи по ликвидации войск противника как в дневное, так и ночное время суток. На кадрах представлен процесс перезарядки снарядов, выезд боевых машин на боевые позиции, а также сама стрельба.

С расстояния около 20 километров расчёты "Градов" ударили по укреплённым позициям украинских боевиков. Укрыться от огня целой реактивной батареи нет шансов. 

пресс-служба Минобороны России

Эксперты добавили, что установленные на беспилотниках видеокамеры смогли зафиксировать, что во время ночного сражения российская артиллерия поразила склад с боеприпасами Вооруженных сил Украины, а также две боевые машины ВСУ. Информацию ракетчики получают от средств артиллерийской разведки и расчетов БПЛА.

Сотрудники ФСБ задержали в Курске агента украинской разведки.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: артиллерия, всу, град, минобороны
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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