Артиллерия уничтожила склад с боеприпасами и две боевые машины ВСУ.

Российское министерство по обороне показало работу расчетом реактивных систем залпового огня "Град", находящихся на службе в Западном военном округе, во время специальной военной операции. Известно, что установки выполняют огневые задачи по ликвидации войск противника как в дневное, так и ночное время суток. На кадрах представлен процесс перезарядки снарядов, выезд боевых машин на боевые позиции, а также сама стрельба.

С расстояния около 20 километров расчёты "Градов" ударили по укреплённым позициям украинских боевиков. Укрыться от огня целой реактивной батареи нет шансов. пресс-служба Минобороны России

Эксперты добавили, что установленные на беспилотниках видеокамеры смогли зафиксировать, что во время ночного сражения российская артиллерия поразила склад с боеприпасами Вооруженных сил Украины, а также две боевые машины ВСУ. Информацию ракетчики получают от средств артиллерийской разведки и расчетов БПЛА.

Сотрудники ФСБ задержали в Курске агента украинской разведки.

Фото и видео: Минобороны России