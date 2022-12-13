Минобороны показало пуск ракеты "Искандера" по инфраструктуре ВСУ

Артиллеристы выдвигаются на боевую позицию, чтобы подготовить комплекс для удара.

Минобороны показало видео пуска ракеты "Искандера" по инфраструктуре украинских войск в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах артиллеристы выдвигаются на боевую позицию, чтобы подготовить комплекс для удара по объекту ВСУ. Отмечается, что под объектом подразумевается подземный бункер или командный пункт, аэродром или склад техники и боеприпасов.

Также в военном ведомстве добавили, что некоторые из военнослужащих уже получили государственные и ведомственные награды за выполнение поставленных задач.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России поразили подразделения противника на Краснолиманском направлении.

Видео: Минобороны России