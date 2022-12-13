Минобороны: ВС России поразили подразделения противника на Краснолиманском направлении

Игорь Конашенков сообщил о работе артиллерии и авиации на СВО.

Вооруженные силы России за последние сутки проведения специальной военной операции поразили боевые подразделения противника на Краснолиманском направлении. Соответствующее заявление сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков во время регулярного брифинга от 9 января. Генерал-лейтенант РФ пояснил, что миссии выполнялись ударами авиации и артиллерии. Было поражено свыше 60 человек личного состава ВСУ, расположенных на территории Луганской и Донецкой народных республик, в Харьковской области. Дополнительно военные смогли уничтожить три боевых бронированных машины противника и три пикапа Вооруженных сил Украины.

Нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Стельмаховка, Невское (ЛНР), Серебрянка, Григоровка (ДНР) и Лозовая Харьковской области. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Минобороны показало кадры боевой работы расчетов ЗРПК "Панцирь-С" и ПЗРК "Игла".

Фото и видео: Минобороны России