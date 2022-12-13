Минобороны показало кадры боевой работы расчетов ЗРПК "Панцирь-С" и ПЗРК "Игла"

Комплексы обеспечивают прикрытие пехоты, продвигающейся на Угледарском направлении.

Минобороны показало видео боевой работы расчетов ЗРПК "Панцирь-С" и ПЗРК "Игла" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах расчеты комплексов обеспечивают прикрытие пехоты, продвигающейся на Угледарском направлении. Отмечается, что "Панцирь" может сопровождать одновременно несколько целей разного типа и на разных высотах, а с помощью "Игл" обеспечиваются наблюдательные пункты.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские ПВО сбили восемь украинских беспилотников.

Видео: Минобороны России