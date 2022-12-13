  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:40
242
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Минобороны показало кадры боевой работы расчетов ЗРПК "Панцирь-С" и ПЗРК "Игла"

0 0

Комплексы обеспечивают прикрытие пехоты, продвигающейся на Угледарском направлении.

Минобороны показало видео боевой работы расчетов ЗРПК "Панцирь-С" и ПЗРК "Игла" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах расчеты комплексов обеспечивают прикрытие пехоты, продвигающейся на Угледарском направлении. Отмечается, что "Панцирь" может сопровождать одновременно несколько целей разного типа и на разных высотах, а с помощью "Игл" обеспечиваются наблюдательные пункты.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские ПВО сбили восемь украинских беспилотников.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, зрпк панцырь-с, минобороны россии, пзрк игла, расчеты
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии