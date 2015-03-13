Минобороны показало подготовку мобилизованных в тыловых районах СВО

Подразделения отрабатывают штурмовые действия на полигоне в ДНР в условиях городской застройки.

Минобороны показало подготовку мобилизованных с Дальнего Востока в тыловых районах спецоперации.

Подразделения отрабатывают штурмовые действия на полигоне в ДНР в условиях городской застройки, а также при поддержке артиллерии и бронетехники. В военном ведомстве отметили, что с каждым днем тренировки мобилизованных становятся все более интенсивными.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО сбили шесть украинских беспилотников.

Видео: Минобороны России