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Минобороны показало подготовку мобилизованных в тыловых районах СВО

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Подразделения отрабатывают штурмовые действия на полигоне в ДНР в условиях городской застройки.

Минобороны показало подготовку мобилизованных с Дальнего Востока в тыловых районах спецоперации.

Подразделения отрабатывают штурмовые действия на полигоне в ДНР в условиях городской застройки, а также при поддержке артиллерии и бронетехники. В военном ведомстве отметили, что с каждым днем тренировки мобилизованных становятся все более интенсивными.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО сбили шесть украинских беспилотников.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая подготовка, минобороны россии, мобилизованные, спецоперация
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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