Минобороны показало патрулирование истребителей МиГ-31

Минобороны показало патрулирование экипажей истребителей МиГ-31 в зоне проведения спецоперации.
На опубликованном видео показан вылет российских летчиков в заданную зону. Отмечается, что летный состав совершает боевые вылеты, обеспечивая прикрытие войск и объектов. Они также осуществляют пуски ракет для уничтожения воздушных целей противника.
Ранее мы сообщали, что корабли Тихоокеанского флота прибыли в порт Танджунг Перак в рамках делового захода.
Видео: Минобороны России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все