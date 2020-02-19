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Минобороны показало патрулирование истребителей МиГ-31

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Летный состав совершает боевые вылеты, обеспечивая прикрытие войск и объектов.

Минобороны показало патрулирование экипажей истребителей МиГ-31 в зоне проведения спецоперации.

На опубликованном видео показан вылет российских летчиков в заданную зону. Отмечается, что летный состав совершает боевые вылеты, обеспечивая прикрытие войск и объектов. Они также осуществляют пуски ракет для уничтожения воздушных целей противника.

Ранее мы сообщали, что корабли Тихоокеанского флота прибыли в порт Танджунг Перак в рамках делового захода.

Видео: Минобороны России

Теги: истребитель миг-31, минобороны россии, экипаж
Категории: Лента новостей, Новости России,

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