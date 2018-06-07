Корабли Тихоокеанского флота прибыл в порт Танджунг Перак в рамках делового захода

Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл в порт Танджунг Перак в Индонезии в рамках делового захода. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В состав отряда вошли противолодочные корабли "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев". В порту будут проведены совместные культурные и спортивные мероприятия с участием моряков России и Индонезии. Также в военном ведомстве отметили, что заход отряда кораблей флота проходит в рамках укрепления партнерства в Азиатско-Тихоокеанском регионе и продлится несколько дней.
Ранее Шойгу рассказал об учениях Тихоокеанского флота.
Видео: Минобороны России
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