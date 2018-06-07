Корабли Тихоокеанского флота прибыл в порт Танджунг Перак в рамках делового захода

В порту будут проведены совместные культурные и спортивные мероприятия с участием моряков России и Индонезии.

Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл в порт Танджунг Перак в Индонезии в рамках делового захода. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В состав отряда вошли противолодочные корабли "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев". В порту будут проведены совместные культурные и спортивные мероприятия с участием моряков России и Индонезии. Также в военном ведомстве отметили, что заход отряда кораблей флота проходит в рамках укрепления партнерства в Азиатско-Тихоокеанском регионе и продлится несколько дней.

Ранее Шойгу рассказал об учениях Тихоокеанского флота.

Видео: Минобороны России