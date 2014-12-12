Минобороны показало кадры уничтожения опорного пункта ВСУ на Южно-Донецком направлении

Операторами БПЛА была вскрыта оборудованная позиция войск противника.

Минобороны показало видео уничтожения опорного пункта украинских войск на Южно-Донецком направлении.

На опубликованных кадрах показан огневой удар по пункту ВСУ, нанесенный беспилотным ударным летательным аппаратом. Операторами БПЛА была вскрыта оборудованная позиция войск противника. В результате удара огневая точка вместе с украинскими войсками была уничтожена.

Ранее Минобороны показало видео удара Ка-52 по колонне иностранной бронетехники ВСУ.

Видео: Минобороны России