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Минобороны показало кадры уничтожения опорного пункта ВСУ на Южно-Донецком направлении

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Операторами БПЛА была вскрыта оборудованная позиция войск противника.

Минобороны показало видео уничтожения опорного пункта украинских войск на Южно-Донецком направлении.

На опубликованных кадрах показан огневой удар по пункту ВСУ, нанесенный беспилотным ударным летательным аппаратом. Операторами БПЛА была вскрыта оборудованная позиция войск противника. В результате удара огневая точка вместе с украинскими войсками была уничтожена.

Ранее Минобороны показало видео удара Ка-52 по колонне иностранной бронетехники ВСУ.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, вооруженные силы украины, минобороны россии, опорный пункт, уничтожение
Категории: Лента новостей, Новости России,

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