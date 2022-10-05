Минобороны показало кадры применения модернизированных машин ВДВ БРДМ-2МС

Машины отличаются от своих предшественников повышенной проходимостью и улучшенной системой вооружения.

Минобороны показало видео применения модернизированных машин ВДВ БРДМ-2МС на полигоне в зоне спецоперации.

На опубликованных кадрах показаны передвижение и стрельба из машин, которые используют для подготовки мобилизованных военнослужащих.

В Минобороны отметили, что БРДМ-2МС отличаются от своих предшественников повышенной проходимостью и улучшенной системой вооружения. Они оснащены системами прицеливания и целеуказания.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы вертолетов Ка-52.

Видео: Минобороны России