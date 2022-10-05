Минобороны показало кадры применения модернизированных машин ВДВ БРДМ-2МС

Минобороны показало видео применения модернизированных машин ВДВ БРДМ-2МС на полигоне в зоне спецоперации.
На опубликованных кадрах показаны передвижение и стрельба из машин, которые используют для подготовки мобилизованных военнослужащих.
В Минобороны отметили, что БРДМ-2МС отличаются от своих предшественников повышенной проходимостью и улучшенной системой вооружения. Они оснащены системами прицеливания и целеуказания.
Ранее Минобороны показало кадры боевой работы вертолетов Ка-52.
Видео: Минобороны России
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