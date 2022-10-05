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Минобороны показало кадры боевой работы вертолетов Ка-52

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Вертолеты наносят удары 80-мм авиационными ракетами.

Минобороны показало видео боевой работы ударных вертолетов Ка-52 в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах показаны подготовка экипаже к вылету и нанесению ударов по укрепленным позициям, технике и живой силе украинских войск. Вертолеты наносят удары 80-мм авиационными ракетами. По словам одного из штурманов Ка-52, за один вылет производится выпуск 40 ракет.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили украинские ЗРК "Бук-М1" и РЛС "С-300".

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, вертолёт, ка-52, минобороны россии, спецоперация
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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