Минобороны показало кадры боевой работы вертолетов Ка-52

Вертолеты наносят удары 80-мм авиационными ракетами.

Минобороны показало видео боевой работы ударных вертолетов Ка-52 в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах показаны подготовка экипаже к вылету и нанесению ударов по укрепленным позициям, технике и живой силе украинских войск. Вертолеты наносят удары 80-мм авиационными ракетами. По словам одного из штурманов Ка-52, за один вылет производится выпуск 40 ракет.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили украинские ЗРК "Бук-М1" и РЛС "С-300".

Видео: Минобороны России