Минобороны показало кадры подготовки мобилизованных в Калининградской области

Боевая подготовка на полигонах организована с учетом опыта проведения спецоперации.

Минобороны показало видео подготовки военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации, в Калининградской области. Мобилизованные проходят курс интенсивной боевой подготовки на полигонах Балтийского флота.

Военнослужащие выполняют задачи по скрытному выдвижению в указанный район, ведению визуальной и технической разведки, организации задач и минированию путей. В Минобороны отметили, что они также получают навыки по ориентированию на местности.

Также в военном ведомстве сообщили, что боевая подготовка на полигонах организована с учетом опыта проведения спецоперации.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы новой РСЗО "Торнадо-С".

Видео: Минобороны России