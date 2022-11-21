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Минобороны показало кадры подготовки мобилизованных в Калининградской области

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Боевая подготовка на полигонах организована с учетом опыта проведения спецоперации.

Минобороны показало видео подготовки военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации, в Калининградской области. Мобилизованные проходят курс интенсивной боевой подготовки на полигонах Балтийского флота.

Военнослужащие выполняют задачи по скрытному выдвижению в указанный район, ведению визуальной и технической разведки, организации задач и минированию путей. В Минобороны отметили, что они также получают навыки по ориентированию на местности.

Также в военном ведомстве сообщили, что боевая подготовка на полигонах организована с учетом опыта проведения спецоперации.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы новой РСЗО "Торнадо-С".

Видео: Минобороны России

Теги: калининградская область, минобороны россии, мобилизованные, подготовка
Категории: Лента новостей, Новости России,

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