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Минобороны показало кадры доставки почтовых отправлений военнослужащим

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При их прочтении возле костра собирается практически все подразделение.

Минобороны показало кадры доставки почтовых отправлений военнослужащим в зону проведения спецоперации.

Военные почтальоны каждый день развозят письма и посылки военнослужащим от родных и близких, а также общественных организаций и школьников. В военном ведомстве отметили, что при их прочтении возле костра собирается практически все подразделение.

Ранее Минобороны показало кадры подготовки мобилизованных и добровольцев в тыловом районе проведения спецоперации.

Видео: Минобороны России

Теги: минобороны россии, почтовые отправления, спецоперация
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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