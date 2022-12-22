При их прочтении возле костра собирается практически все подразделение.

Минобороны показало кадры доставки почтовых отправлений военнослужащим в зону проведения спецоперации.

Военные почтальоны каждый день развозят письма и посылки военнослужащим от родных и близких, а также общественных организаций и школьников. В военном ведомстве отметили, что при их прочтении возле костра собирается практически все подразделение.

Ранее Минобороны показало кадры подготовки мобилизованных и добровольцев в тыловом районе проведения спецоперации.

Видео: Минобороны России