Минобороны показало кадры подготовки мобилизованных и добровольцев в тыловом районе проведения спецоперации

Минобороны показало видео подготовки мобилизованных и добровольцев в тыловом районе проведения спецоперации.
На опубликованных кадрах военнослужащие отрабатывают выстрелы из автоматов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Они выполняют задачи поражения целей на различных расстояниях.
Также в военном ведомстве отметили, что в темное время суток военнослужащие отрабатывают задачи с использованием приборов ночного видения.
Ранее Минобороны показало кадры боевой работы расчетов САУ 2С3 "Акация".
Видео: Минобороны России
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