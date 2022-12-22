Минобороны показало кадры подготовки мобилизованных и добровольцев в тыловом районе проведения спецоперации

Они выполняют задачи поражения целей на различных расстояниях.

Минобороны показало видео подготовки мобилизованных и добровольцев в тыловом районе проведения спецоперации.

На опубликованных кадрах военнослужащие отрабатывают выстрелы из автоматов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Они выполняют задачи поражения целей на различных расстояниях.

Также в военном ведомстве отметили, что в темное время суток военнослужащие отрабатывают задачи с использованием приборов ночного видения.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы расчетов САУ 2С3 "Акация".

Видео: Минобороны России