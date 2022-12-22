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Минобороны показало кадры подготовки мобилизованных и добровольцев в тыловом районе проведения спецоперации

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Они выполняют задачи поражения целей на различных расстояниях.

Минобороны показало видео подготовки мобилизованных и добровольцев в тыловом районе проведения спецоперации.

На опубликованных кадрах военнослужащие отрабатывают выстрелы из автоматов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Они выполняют задачи поражения целей на различных расстояниях.

Также в военном ведомстве отметили, что в темное время суток военнослужащие отрабатывают задачи с использованием приборов ночного видения.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы расчетов САУ 2С3 "Акация".

Видео: Минобороны России

Теги: добровольцы, минобороны россии, мобилизованные, подготовка, спецоперация
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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