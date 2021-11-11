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Минобороны показало кадры боевой работы специалистов войск связи ЗВО

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Военнослужащие показали один из пунктов управления на Купянском направлении.

Минобороны показало видео боевой работы специалистов войск связи ЗВО в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах военнослужащие показали один из пунктов управления на Купянском направлении. Отмечается, что на его развертывание необходимо всего несколько часов. Пункт управления включает в себя несколько различных станций.

Также в военном ведомстве сообщили, что коммутация каналов проходит в аппаратной связи, откуда выводят телефоны на рабочие места должностных лиц и командиров.

Ранее Минобороны сообщило об отражении девяти атак ВСУ на Донецком направлении.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, войска связи, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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