Минобороны показало кадры боевой работы специалистов войск связи ЗВО

Военнослужащие показали один из пунктов управления на Купянском направлении.

Минобороны показало видео боевой работы специалистов войск связи ЗВО в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах военнослужащие показали один из пунктов управления на Купянском направлении. Отмечается, что на его развертывание необходимо всего несколько часов. Пункт управления включает в себя несколько различных станций.

Также в военном ведомстве сообщили, что коммутация каналов проходит в аппаратной связи, откуда выводят телефоны на рабочие места должностных лиц и командиров.

Ранее Минобороны сообщило об отражении девяти атак ВСУ на Донецком направлении.

Видео: Минобороны России