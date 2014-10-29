Экипажы поразили замаскированные укрепленные позиции и бронированную технику ВСУ.

Минобороны показало кадры боевой работы штурмовиков Су-25 в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах показаны вылет экипажей и нанесение ударов по военным объектам и технике подразделений украинских войск. Удары выполнялись с предельно малых высот.

В результате действий штурмовиков Су-25 были уничтожены замаскированные укрепленные позиции и бронированная техника противника.

Ранее в Минобороны сообщили, что российская артиллерия рассеяла силы ВСУ на южнодонецком направлении.

Видео: Минобороны России