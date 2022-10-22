Минобороны РФ: российская артиллерия рассеяла силы ВСУ на южнодонецком направлении

Игорь Конашенков рассказал о ликвидации 25 представителей ВСУ.

Российская артиллерия рассеяла силы Вооруженных сил Украины на южнодонецком направлении. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами от 22 октября сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ пояснил, что потери личного состава противника составили 25 военнослужащих, два танка, три боевых машин пехоты. Атака велась при помощи двух ротных тактических групп атаковал позиции российских войск вблизи Балки Соленой и Времевского Выступа Донецкой Народной Республики.

Огнем артиллерии противник был рассеян, его потери составили 25 украинских военнослужащих, два танка, три боевые машины пехоты и два автомобиля. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

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Фото и видео: Минобороны России

