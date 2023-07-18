Минобороны показало кадры боевой работы штурмовиков Су-25СМ

После успешного выполнения задания штурмовики вернулись на аэродром базирования.

Минобороны показало видео боевой работы штурмовиков Су-25СМ в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах экипажи наносят ракетный удар по огневым средствам украинских войск. Боевые действия ведутся на Краснолиманском направлении. После успешного выполнения задания штурмовики вернулись на аэродром базирования.

В военном ведомстве отметили, что для максимальной скрытности пилоты приближались к линии боевого соприкосновения на скорости 800 км/ч.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские ПВО сбили 19 украинских беспилотников.

Видео: Минобороны России