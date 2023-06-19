Минобороны показало кадры боевой работы штурмовиков Су-25СМ

Минобороны России показало видео боевой работы штурмовиков Су-25СМ в рамках выполнения задач спецоперации.
На опубликованных кадра экипажи выполняют задачи по уничтожению огневых средств и живой силы украинских войск на Краснолиманском направлении. Полеты выполнялись на высоте не более 25 метров. Штурмовики нанесли удары по живой силе, средствам огневого поражения и легкобронированной технике противника. В военном ведомстве отметили, что пуски ракет велись по площадным целям с выполнением приема кабрирования.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные захватили в ДНР французский танк.
Видео: Минобороны России
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