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Минобороны показало кадры боевой работы штурмовиков Су-25СМ

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Экипажи нанесли удары по живой силе, средствам огневого поражения и легкобронированной технике противника.

Минобороны России показало видео боевой работы штурмовиков Су-25СМ в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадра экипажи выполняют задачи по уничтожению огневых средств и живой силы украинских войск на Краснолиманском направлении. Полеты выполнялись на высоте не более 25 метров. Штурмовики нанесли удары по живой силе, средствам огневого поражения и легкобронированной технике противника. В военном ведомстве отметили, что пуски ракет велись по площадным целям с выполнением приема кабрирования.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные захватили в ДНР французский танк.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, минобороны россии, су-25см, штурмовики
Категории: Лента новостей, Новости России,

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