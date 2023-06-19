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Минобороны: российские военные захватили в ДНР французский танк

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Рядом с ней находилась подобная инструкция по эксплуатации боевой машины.

Вооруженные силы России захватили в ДНР французский танк AMX-10RC, который был передан украинской армии. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

На опубликованных кадрах показана брошенная украинским экипажем французская колесная техника. Также рядом с ней находилась подобная инструкция по эксплуатации боевой машины. В военном ведомстве уточнили, что танк находится на окраинах населенного пункта Новодонецкое. Там же находятся еще более 50 единиц обездвиженной техники противника.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы штурмовых подразделений морской пехоты Тихоокеанского флота.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, днр, минобороны россии, танк
Категории: Лента новостей, Новости России,

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