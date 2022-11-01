Минобороны показало кадры боевой работы самолетов Су-35С и Су-30СМ

При обнаружении воздушных целей ее идентифицируют как самолет противника и уничтожают ракетным вооружением.

Минобороны показало видео боевой работы самолетов Су-35С и Су-30СМ в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах показаны вылет экипажей и нанесение ударов по военным объектам и технике украинских войск. При обнаружении воздушных целей ее идентифицируют как самолет противника и уничтожают ракетным вооружением.

В военном ведомстве отметили, что экипажи Су-35С и Су-30СМ отрабатывают задачи воздушного патрулирования в заданном районе и прикрытия действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные существенно нарушили управление украинскими войсками.

Видео: Минобороны России