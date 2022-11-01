Минобороны РФ: российские военные существенно нарушили управление украинскими войсками

Массированный удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности.

Вооруженные силы России существенно нарушили управление украинскими войсками. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Днем ранее, 31 октября, российские военные нанесли массированный удар по объектам систем управления, связи и энергетики Украины. Удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности.

Конашенков отметил, что в результате действий ВС РФ значительно затруднились перевозки резервов и материальных средств в районы боевых действий железнодорожным транспортом. Также было нарушено производство на предприятиях военно-промышленного комплекса Украины.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили три украинских склада боеприпасов.

Видео: Минобороны России