Минобороны показало кадры боевой работы самолетов Су-35С и Су-30СМ

Во время одного из вылетов усилиями российских ВКС был обнаружен и уничтожен самолет противника.

Минобороны показало видео боевой работы самолетов Су-35С и Су-30СМ в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах показаны вылет экипажей и нанесение ударов по военным объектам и технике украинских войск. Во время одного из вылетов усилиями российских ВКС был обнаружен и уничтожен самолет противника.

В военном ведомстве отметили, что экипажи Су-35С и Су-30СМ отрабатывают задачи воздушного патрулирования в заданном районе и прикрытия действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации.

Ранее мы сообщали, что российская артиллерия уничтожила огневые позиции ВСУ на Запорожском направлении.

Видео: Минобороны России