Минобороны показало кадры боевой работы самоходных установок "Вена"

Боевые действия велись вблизи Артемовска.

Минобороны показало видео боевой работы самоходных установок 2С31 "Вена" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские артиллеристы уничтожили до взвода пехоты украинских войск. Боевые действия велись вблизи Артемовска. Также сообщается, что расчеты беспилотной авиации ивановских десантников вели разведку, корректировку огня и контроль поражения целей орудиями.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска отразили три контратаки штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении.

Видео: Минобороны России