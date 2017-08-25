Минобороны показало кадры боевой работы самоходных пушек "Гиацинт-С"

Артиллеристы нанесли огневое поражение укрепленным позициям, опорникам и боевой технике ВСУ.

Минобороны показало видео боевой работы самоходных пушек "Гиацинт-С" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские артиллеристы нанесли огневое поражение укрепленным позициям, опорникам и боевой технике украинских войск. Боевые действия велись в зоне ответственности группировки войск "Восток". Точность попаданий подтвердилась кадрами объективного контроля.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска отразили шесть контратак подразделений четырех бригад ВСУ.

Видео: Минобороны России