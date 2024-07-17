Минобороны: российские войска отразили шесть контратак подразделений четырех бригад ВСУ

Общие потери украинских войск составили до 320 военнослужащих.

Вооруженные силы России отразили шесть контратак подразделений четырех бригад украинских войск. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.

Контратаки подразделений двух механизированных, одной пехотной и одной десантно-штурмовой бригад противника отразили в районах Воздвиженки, Гнатовки, Тимофеевки, Селидово, Щербиновки и Торецка. Кроме того, российские войска нанесли поражение формированиям четырех механизированных и двух мотопехотных бригад ВСУ. Общие потери украинских войск составили до 320 военнослужащих, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, две гаубицы Д-30 и станция радиоэлектронной борьбы "Хортица-М".

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Су-34.

Видео: Минобороны России