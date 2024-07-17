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Минобороны: российские войска отразили шесть контратак подразделений четырех бригад ВСУ

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Общие потери украинских войск составили до 320 военнослужащих.

Вооруженные силы России отразили шесть контратак подразделений четырех бригад украинских войск. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.

Контратаки подразделений двух механизированных, одной пехотной и одной десантно-штурмовой бригад противника отразили в районах Воздвиженки, Гнатовки, Тимофеевки, Селидово, Щербиновки и Торецка. Кроме того, российские войска нанесли поражение формированиям четырех механизированных и двух мотопехотных бригад ВСУ. Общие потери украинских войск составили до 320 военнослужащих, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, две гаубицы Д-30 и станция радиоэлектронной борьбы "Хортица-М".

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Су-34.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, контратаки, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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