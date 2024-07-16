Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Су-34

Минобороны показало видео боевой работы экипажей Су-34 в рамках выполнения задач спецоперации.
На опубликованных кадрах россиийские летчики уничтожили пункт временной дислокации украинских войск. Боевые действия велись в зоне ответственности группировки войск "Запад". Удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска нанесли поражение живой силе и технике двух бригад ВСУ.
Видео: Минобороны России
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