Минобороны: российские войска нанесли поражение живой силе и технике двух бригад ВСУ

Потери противника составили до 110 военнослужащих.

Вооруженные силы нанесли поражение живой силе и технике двух бригад украинских войск. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Днепр" Роман Кодрян.

Поражение живой силе и технике 35-й бригады морской пехоты и 124-й бригады территориальной обороны противника нанесли в районах Токаревки, Ивановки и Антоновки. Потери ВСУ составили до 110 военнослужащих, шесть автомобилей, гаубица М777, орудие "Мста-Б", гаубица Д-30 и две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н".

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении минометов ВСУ.

Видео: Минобороны России