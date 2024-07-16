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Минобороны: российские войска нанесли поражение живой силе и технике двух бригад ВСУ

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Потери противника составили до 110 военнослужащих.

Вооруженные силы нанесли поражение живой силе и технике двух бригад украинских войск. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Днепр" Роман Кодрян.

Поражение живой силе и технике 35-й бригады морской пехоты и 124-й бригады территориальной обороны противника нанесли в районах Токаревки, Ивановки и Антоновки. Потери ВСУ составили до 110 военнослужащих, шесть автомобилей, гаубица М777, орудие "Мста-Б", гаубица Д-30 и две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н".

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении минометов ВСУ.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, вооруженные силы украины, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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