  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:21
102
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Минобороны показало кадры боевой работы самоходных гаубиц "Мста-С"

0 0

Стрельба из гаубиц велась осколочно-фугасными боеприпасами на расстоянии более 20 км.

Минобороны показало видео боевой работы самоходных гаубиц 2С-19 "Мста-С" в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах показано выдвижение артиллеристов на боевые позиции и нанесенте огневого удара по позициям ствольной артиллерии украинских войск. В результате выполненных действий были уничтожены закрытые позиции противника. Стрельба из гаубиц велась осколочно-фугасными боеприпасами на расстоянии более 20 км.

Также в военном ведомстве отметили, что координаты позиций ВСУ были переданы разведывательными подразделениями.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы самолетов Су-35С и Су-30СМ.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, гаубица, минобороны россии, мста-с, спецоперация
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии