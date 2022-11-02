Минобороны показало кадры боевой работы самоходных гаубиц "Мста-С"

Стрельба из гаубиц велась осколочно-фугасными боеприпасами на расстоянии более 20 км.

Минобороны показало видео боевой работы самоходных гаубиц 2С-19 "Мста-С" в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах показано выдвижение артиллеристов на боевые позиции и нанесенте огневого удара по позициям ствольной артиллерии украинских войск. В результате выполненных действий были уничтожены закрытые позиции противника. Стрельба из гаубиц велась осколочно-фугасными боеприпасами на расстоянии более 20 км.

Также в военном ведомстве отметили, что координаты позиций ВСУ были переданы разведывательными подразделениями.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы самолетов Су-35С и Су-30СМ.

Видео: Минобороны России