Расчеты гаубиц уничтожают пехоту украинских войск под Соледаром.

Минобороны показало видео боевой работы самоходных гаубиц "Гвоздика".

На опубликованных кадрах расчеты 122-мм гаубиц уничтожают пехоту украинских войск под Соледаром. В боевых действиях принимают участие тульские десантники, которые обнаружили в лесопосадках укрепленные опорные пункты украинских националистов. Координаты позиций подразделений противника были оперативно переданы артиллеристам-десантникам.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска отразили атаку штурмовой группы ВСУ на Краснолиманском направлении.

Видео: Минобороны России