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Минобороны показало кадры боевой работы самоходных гаубиц "Гвоздика"

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Расчеты гаубиц уничтожают пехоту украинских войск под Соледаром.

Минобороны показало видео боевой работы самоходных гаубиц "Гвоздика".

На опубликованных кадрах расчеты 122-мм гаубиц уничтожают пехоту украинских войск под Соледаром. В боевых действиях принимают участие тульские десантники, которые обнаружили в лесопосадках укрепленные опорные пункты украинских националистов. Координаты позиций подразделений противника были оперативно переданы артиллеристам-десантникам.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска отразили атаку штурмовой группы ВСУ на Краснолиманском направлении.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, гаубица, гвоздика, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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