Минобороны показало кадры боевой работы самоходных гаубиц "Гвоздика"

Минобороны показало видео боевой работы самоходных гаубиц "Гвоздика".
На опубликованных кадрах расчеты 122-мм гаубиц уничтожают пехоту украинских войск под Соледаром. В боевых действиях принимают участие тульские десантники, которые обнаружили в лесопосадках укрепленные опорные пункты украинских националистов. Координаты позиций подразделений противника были оперативно переданы артиллеристам-десантникам.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска отразили атаку штурмовой группы ВСУ на Краснолиманском направлении.
Видео: Минобороны России
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