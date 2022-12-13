Минобороны показало кадры боевой работы самоходных артиллерийских установок "Акация"

Военнослужащие прибывают в назначенный район, где отрабатывают по указанным целям противника.

Минобороны показало видео боевой работы самоходных артиллерийских установок "Акация" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах артиллеристы используют тактику огневого налета. Военнослужащие прибывают в назначенный район, где отрабатывают по указанным целям противника, а после покидают позиции. За корректировку огня отвечают расчеты беспилотной авиации.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ потеряли почти 300 военных на Донецком направлении.

Видео: Минобороны России