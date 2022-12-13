Минобороны показало кадры боевой работы самоходных артиллерийских установок "Акация"

Минобороны показало видео боевой работы самоходных артиллерийских установок "Акация" в рамках выполнения задач спецоперации.
На опубликованных кадрах артиллеристы используют тактику огневого налета. Военнослужащие прибывают в назначенный район, где отрабатывают по указанным целям противника, а после покидают позиции. За корректировку огня отвечают расчеты беспилотной авиации.
Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ потеряли почти 300 военных на Донецком направлении.
Видео: Минобороны России
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