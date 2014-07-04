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Минобороны показало кадры боевой работы расчетов разведывательных беспилотников "Зала"

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Отмечается, что аппарат способен работать на высоте 1,5 тысячи метров и находиться в воздухе в течении нескольких часов.

Минобороны показало кадры боевой работы расчетов разведывательных беспилотников "Зала" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах группировка войск "Южная" уничтожает и выводит из строя боевую и специальную технику украинских формирований. Поиск цели и контроль ее поражения осуществляется при помощи разведывательных беспилотников "Зала". Отмечается, что аппарат способен работать на высоте 1,5 тысячи метров и находиться в воздухе в течении нескольких часов.

Ранее Минобороны показало кадры уничтожения немецкого ЗРК IRIS-T.

Видео: Минобороны России

Теги: беспилотники, боевая работа, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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