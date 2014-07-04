Отмечается, что аппарат способен работать на высоте 1,5 тысячи метров и находиться в воздухе в течении нескольких часов.

Минобороны показало кадры боевой работы расчетов разведывательных беспилотников "Зала" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах группировка войск "Южная" уничтожает и выводит из строя боевую и специальную технику украинских формирований. Поиск цели и контроль ее поражения осуществляется при помощи разведывательных беспилотников "Зала". Отмечается, что аппарат способен работать на высоте 1,5 тысячи метров и находиться в воздухе в течении нескольких часов.

Ранее Минобороны показало кадры уничтожения немецкого ЗРК IRIS-T.

Видео: Минобороны России