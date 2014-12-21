Минобороны показало кадры боевой работы расчетов пушек "Гиацинт-Б"

Российские артиллеристы уничтожил гаубицу М777 и замаскированные опорные пункты с живой силой ВСУ.

Минобороны показало видео боевой работы расчетов буксируемых пушек "Гиацинт-Б" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские артиллеристы уничтожил гаубицу М777 и замаскированные опорные пункты с живой силой ВСУ. Отмечается, что гаубицу обнаружили разведчики группировки при облете позиций противника на окраине одного из населенных пунктов. Координаты были переданы артиллеристам.

Ранее Минобороны показало кадры уничтожения дронов ВСУ в районе Новороссийска.

Видео: Минобороны России