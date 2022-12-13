  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:22
133
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Минобороны показало кадры боевой работы расчетов гаубиц "Мста-С"

0 0

Артиллеристы уничтожили взводный опорный пункт украинских войск.

Минобороны показало видео боевой работы расчетов гаубиц "Мста-С" в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах артиллеристы уничтожают взводный опорный пункт украинских войск, обнаруженный разведывательными подразделениями. Отмечается, что в составе расчетов боевые задачи также выполняют военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России уничтожили более 245 военных ВСУ, один танк на Донецком направлении.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, минобороны россии, мста-с
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии