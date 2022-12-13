Минобороны показало кадры боевой работы расчетов гаубиц "Мста-С"

Артиллеристы уничтожили взводный опорный пункт украинских войск.

Минобороны показало видео боевой работы расчетов гаубиц "Мста-С" в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах артиллеристы уничтожают взводный опорный пункт украинских войск, обнаруженный разведывательными подразделениями. Отмечается, что в составе расчетов боевые задачи также выполняют военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России уничтожили более 245 военных ВСУ, один танк на Донецком направлении.

Видео: Минобороны России