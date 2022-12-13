Игорь Конашенков рассказал о ситуации на СВО за день.

Подразделения "Южной" группировки войск Вооруженных сил России за последние сутки проведения специальной военной операции на территории Украины уничтожили более 245 человек личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) по донецкому направлению. Соответствующей статистикой с журналистами в рамках выступления на регулярном брифинге от 20 марта сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ уточнил, что дополнительно удалось поразить танки, три бронированные машины противника, три пикапа, боевую машины реактивной системы залпового огня Град" и гаубицу "Мста-Б".

Входе активных действий подразделений Южной группировки войск и огня артиллерии в районах населенных пунктов Семеновка, Петровское и Тоненькое за сутки уничтожено более 245 украинских военнослужащих. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Схрон более чем со 130-ю танковыми снарядами противника обнаружили росгвардейцы в Херсонской области.

Фото и видео: Минобороны России