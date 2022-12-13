Минобороны показало кадры боевой работы расчетов гаубиц "Мста-Б"

Артиллеристы-десантники поддерживают штурмовые отряды "Вагнер" на Артемовском направлении.

Минобороны показало видео боевой работы расчетов гаубиц "Мста-Б" в рамках выполнения задач спецоперации/

На опубликованных кадрах артиллеристы-десантники поддерживают штурмовые отряды "Вагнер" на Артемовском направлении. Военнослужащие обнаружили и разгромили группу противника, не позволявшей продвигаться российским штурмовым подразделениям.

В военном ведомстве отметили, что группа украинских войск была поражена первым залпом без пристрелки. Последующими выстрелами батарея уничтожила технику противника.

Ранее в Минобороны сообщили, что Ту-22М3 провели патрулирование над Охотским и Японским морями.

Видео: Минобороны России