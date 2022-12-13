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Ту-22М3 провели патрулирование над Охотским и Японским морями

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ТОФ проводит внезапную проверку боеготовности сил.

Восемь российских дальних бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3 провели патрулирование над нейтральными водами Охотского и северной части Японского морей. Об этом журналистам рассказали представители министерства по обороне РФ. Известно, что мероприятия проводились в ходе внезапной проверки боевой готовности сил Тихоокеанского флота. Полеты  сопровождались авиационной поддержкой ТОФ.

Части Воздушно-космических сил и подразделений обеспечения восемь дальних бомбардировщиков Ту-22М3 выполнили учебно-боевой полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Охотского и  Японского морей.

пресс-служба Минобороны РФ

Военнон ведомство подчеркнуло, что все российские полеты дальней авиации выполняются без нарушения государственных границ других государств, а также в строгом соблюдении международных правил использования воздушного пространства.

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Фото и видео: Минобороны России

Теги: вкс россии, охотское море, тихоокеанский флот, ту-22м3, японское море
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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