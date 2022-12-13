Ту-22М3 провели патрулирование над Охотским и Японским морями

ТОФ проводит внезапную проверку боеготовности сил.

Восемь российских дальних бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3 провели патрулирование над нейтральными водами Охотского и северной части Японского морей. Об этом журналистам рассказали представители министерства по обороне РФ. Известно, что мероприятия проводились в ходе внезапной проверки боевой готовности сил Тихоокеанского флота. Полеты сопровождались авиационной поддержкой ТОФ.

Части Воздушно-космических сил и подразделений обеспечения восемь дальних бомбардировщиков Ту-22М3 выполнили учебно-боевой полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Охотского и Японского морей. пресс-служба Минобороны РФ

Военнон ведомство подчеркнуло, что все российские полеты дальней авиации выполняются без нарушения государственных границ других государств, а также в строгом соблюдении международных правил использования воздушного пространства.

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Фото и видео: Минобороны России