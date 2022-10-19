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Минобороны показало кадры боевой работы расчетов ЗРК "Стрела-10"

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Зенитчики ВДВ прикрывают позиции российских войск в районе Артемовска.

Минобороны показало видео боевой работы расчетов ЗРК "Стрела-10" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах зенитчики ВДВ прикрывают позиции российских войск в районе Артемовска. Военнослужащие несут боевое дежурство круглосуточно. Они также постоянно контролируют воздушное пространство. Очередной целью расчета стал беспилотник "Лелека-100", уничтоженный выстрелом зенитной управляемой ракеты на дистанции около двух километров.

Ранее в Минобороны сообщили, что корабль ТОФ "Адмирал Пантелеев" впервые с 2019 года прибыл с визитом в Таиланд.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, зрк стрела-10, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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