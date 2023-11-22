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Корабль ТОФ "Адмирал Пантелеев" впервые с 2019 года прибыл с визитом в Таиланд

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Для экипажа корабля запланирована экскурсия по историческим местам города.

Корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Пантелеев" впервые с 2019 года прибыл с визитом в Таиланд. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Судно прибыло в порт Саттахип. Для экипажа корабля запланирована экскурсия по историческим местам города. В это же время военнослужащие главной военно-морской базы Таиланда посетят с экскурсией российское судно. Также между моряками двух стран пройдёт товарищеский футбольный матч. Пребывание корабля "Адмирал Пантелеев" в порту Саттахип продлится до 25 ноября.

Ранее мы сообщали, что корвет "Гремящий" поразил "Калибром" условного противника на учениях "Финвал".

Видео: Минобороны России

Теги: адмирал пантелеев, корабль, минобороны, таиланд, тихоокеанский флот
Категории: Лента новостей, Новости России,

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