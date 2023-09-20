Корвет "Гремящий" поразил "Калибром" условного противника на учениях "Финвал"

В МО РФ рассказали о военных учениях по Севморпути.

Российский многоцелевой корвет Тихоокеанского флота "Гремящий" в ходе военных учений по защите коммуникаций Северного морского пути "Финвал-2023" ликвидировал в Анадырском заливе корабль условного противника. Задача выполнялась крылатыми ракетами "Калибр-НК". Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы министерства по обороны РФ. Специалисты уточнили, что объективный контроль подтвердил ликвидацию мишени. Стрельба велась на дальности, превышающей 300 километров от точки запуска снаряда.

В рамках одного из эпизодов учения отработаны действия по нанесению ракетного удара по кораблю условного противника, приблизившегося к границе территориальных вод России. Экипаж корвета "Гремящий" выполнил стрельбу. пресс-служба Минобороны РФ

Известно, что все эпизоды маневров, которые проводятся в акватории Чукотского и Берингова морей, на полуострове Чукотка, носят исключительно оборонительный характер. Мероприятия предназначены для совершенствования подготовки российских войск.

Минобороны показало кадры боевой работы расчета РСЗО "Торнадо-С".

Фото и видео: Минобороны России