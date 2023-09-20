Минобороны показало кадры боевой работы расчета РСЗО "Торнадо-С"

Артиллеристы наносят точные удары по ключевым военным объектам украинских войск.

Минобороны показало видео боевой работы расчета РСЗО "Торнадо-С" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах артиллеристы наносят точные удары по ключевым военным объектам украинских войск. Они уничтожают опорные пункты на переднем крае, станции выгрузки техники, боеприпасов и горючего. В военном ведомстве отметили, что точность попадания системы при использовании современных боеприпасов достигает 100%.

Ранее в Минобороны сообщили, что корвет "Стойкий" выполнил ракетные стрельбы в Балтийском море.

Видео: Минобороны России