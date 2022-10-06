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Минобороны показало кадры боевой работы расчетов ЗРК С-300В

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По словам начальника расчета, во время боевого дежурства комплекс неоднократно поражал воздушные цели.

Минобороны показало видео боевой работы зенитно-ракетных комплексов С-300В в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах показаны захват и уничтожение комплексом цели противника. По словам начальника расчета, во время боевого дежурства С-300В неоднократно поражал воздушные цели. К таковым относятся ракета "Точка-У" и беспилотники "Байрактар".

Ранее мы сообщали, что появилось видео с попавшим в засаду украинским танком на Херсонском направлении.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, зрк с-300в, минобороны россии, спецоперация
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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