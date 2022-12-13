Минобороны показало кадры боевой работы расчетов ЗРК "Бук-М3"

Минобороны показало видео боевой работы расчетов ЗРК "Бук-М3" в рамках выполнения задач спецоперации.
На опубликованных кадрах ракетные дивизионы ЗВО прикрывают расположения союзных сил и крупные военные объекты от средств воздушного нападения украинских войск. В военном ведомстве отметили, что комплекс прозвали истребителем дронов. Это объясняется огромным количеством сбитых Bayraktar TB2.
Ранее Минобороны показало кадры боевой работы самолетов Су-35С.
Видео: Минобороны России
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