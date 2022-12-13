  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:28
191
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Минобороны показало кадры боевой работы расчетов ЗРК "Бук-М3"

0 0

В военном ведомстве отметили, что комплекс прозвали истребителем дронов.

Минобороны показало видео боевой работы расчетов ЗРК "Бук-М3" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах ракетные дивизионы ЗВО прикрывают расположения союзных сил и крупные военные объекты от средств воздушного нападения украинских войск. В военном ведомстве отметили, что комплекс прозвали истребителем дронов. Это объясняется огромным количеством сбитых Bayraktar TB2.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы самолетов Су-35С.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, зрк бук-м3, минобороны россии, спецоперация
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии