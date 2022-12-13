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Минобороны показало кадры боевой работы самолетов Су-35С

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Полеты истребителей выполнялись с подвешенными ракетами различного класса.

Минобороны показало видео боевой работы самолетов Су-35С ВКС России в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах экипажи истребителей отрабатывают патрулирование в заданном районе, прикрытие дейтвий бомбардировщиков и штурмовиков. Полеты Су-35С выполнялись с подвешенными ракетами различного класса.

В военном ведомстве отметили, что во время одного из вылетов экипажи обнаружили самолет украинских войск, который впоследствии был уничтожен.

Ранее мы сообщали, что фрегат "Адмирал Горшков" провел учение по противовоздушной обороне.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, минобороны россии, су-35с
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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