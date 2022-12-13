Фрегат "Адмирал Горшков" провел учение по противовоздушной обороне

Экипажу корабля пришлось столкнуться со сложными гидрометеорологическими условиями.

Экипаж фрегата "Адмирал Горшков" провел учение по противовоздушной обороне. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Учение по отражению средств воздушного нападения условного противника прошло в акватории Норвежского море. Экипажу корабля пришлось столкнуться со сложными гидрометеорологическими условиями. Волнение в Норвежском море составило 3-4 балла, скорость ветра достигала 20 метров в секунду

Также в военном ведомстве отметили, что учение проведено при помощи компьютерного моделирования тактической обстановки с условным поражением зенитно-огневыми средствами фрегата воздушных целей.

Ранее Минобороны показало пуск ракеты "Искандера" по инфраструктуре ВСУ.

Видео: Минобороны России