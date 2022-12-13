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Минобороны показало кадры боевой работы расчетов ТОС-1 "Солнцепек"

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Войска выжигают укрытия, наблюдательные пункты, схроны с боеприпасами и позиции артиллерии ВСУ.

Минобороны показало видео боевой работы расчетов ТОС-1 "Солнцепек" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах войска в составе боевой машины наносят сокрушительные удары термобарическими снарядами по позициям украинских войск. Они выжигают их укрытия, наблюдательные пункты, схроны с боеприпасами и позиции артиллерии.

Также в военном ведомстве отметили, что с помощью беспилотника российские войска подавили подразделения украинских националистов, которые пытались укрыться в перекрытиях опорных пунктов в лесу.

Ранее Минобороны заявило о поражении склада с боеприпасами и хранилища топлива ВСУ.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, минобороны россии, солнцепек, тос-1
Категории: Лента новостей, Новости России,

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