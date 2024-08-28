Минобороны показало кадры боевой работы расчетов РСЗО "Торнадо-С"

Российские артиллеристы нанесли удары по позициям ВСУ в Курском приграничье.

Минобороны показало видео боевой работы расчетов РСЗО "Торнадо-С" в рамках выполнение спецоперации.

На опубликованных кадрах российские артиллеристы нанесли удары по позициям ВСУ в Курском приграничье. В результате боевых действий были поражены командные пункты, склады с вооружением, боеприпасами и горюче-смазочными материалами, узлы связи, средства противовоздушной обороны и другие важные цели противника.

Ранее в Минобороны сообщили, что военных ВСУ готовят к атаке химическими боеприпасами из западной артиллерии.

Видео: Минобороны России