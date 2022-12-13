Минобороны показало кадры боевой работы расчетов РСЗО БМ-21 "Град"

Артиллеристы нанесли массированный удар по скоплениям живой силы противника.

Минобороны показало видео боевой работы расчетов РСЗО БМ-21 "Град" в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах артиллеристы уничтожают объекты и позиции украинских войск. Они нанесли массированный удар по скоплениям живой силы противника, а также уничтожили бронетехнику украинских националистов. После выполнения боевой задачи расчет покинул огневую позицию, чтобы перезарядить орудие в безопасном районе и продолжить атаковать новые цели.

В военном ведомстве отметили, что корректировку огня обеспечили расчеты беспилотной авиации и артиллерийские передовые наводчики.

Ранее в Минобороны сообщили, что российская ПВО перехватила 15 украинских снарядов РСЗО и девять дронов.

Видео: Минобороны России