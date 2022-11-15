Минобороны показало кадры боевой работы расчетов 120-мм минометов

Артиллеристы ведут огонь на подавлений позиций войск противника на дальности до семи тысяч метров.

Минобороны показало видео боевой работы расчетов 120-мм минометов в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах артиллеристы выполняют огневые удары по позициям украинских войск. В военном ведомстве отметили, что одним из эффективных способов работы считается "кочующий миномет". Речь идет о быстрой смене огневой позиции, а скорость и точность поражения целей достигается благодаря корректировке огня с помощью беспилотника.

Также в Минобороны отметили, что минометные расчеты передвигаются на автомобиле "Урал", а артиллеристы ведут огонь на подавлений позиций войск противника на дальности до семи тысяч метров.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы экипажей истребителей Су-35С.

Видео: Минобороны России